أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

302 جزائري يغادرون القاهرة.. منهم 55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي

04:56 م السبت 06 يونيو 2020
302 جزائري يغادرون القاهرة.. منهم 55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران تابعة لشركة الخطوط الجزائرية؛ وعلى متنها 302 جزائري إلى الجزائر، كانوا عالقين بالقاهرة خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، ومنعتهم ظروف توقف الرحلات الجوية من العودة إلى الجزائر.

قالت مصادر بالمطار إن رحلة الخطوط الجزائرية، وصلت المطار قادمةً من الجزائر، فجر اليوم السبت، وعلى متنهما طاقم الضيافة، بينما أقلعت وعلى متنها 302 جزائري ما بين عاملين بالسلك الدبوماسي وطلاب، وعدد من أعضاء الجالية الجزائرية بالقاهرة، و55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي وأسرهم كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم وسط ترحيب واهتمام بالغ بأسر الأطفال الـ55.

وأشارت المصادر إلى أن الأطفال حضروا بصحبة أهاليهم قبل أزمة كورونا في رحلة علاج لأحد المستشفيات، والتي تقدم العلاج الطبيعي للمصابين، حتى تم تحديد موعد لمغادرتهم على إحدى الرحلات الاستثنائية، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفرهم.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت في تصريحات صحفية سابقة، مساء أمس الجمعة، اعتزامها إجلاء عائلات 55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبيعي في المستشفيات المصرية التي تعالج هذا النوع من المرض.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة الدولي الشلل الدماغي الجزائر الرحلات الجوية

الخبر التالى:

متحدث الرئاسة ينشر أبرز بنود مبادرة "إعلان القاهرة" حول الأزمة الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كورونا