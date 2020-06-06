لأول مرة.. الصحة العالمية توجه 11 نصيحة بشأن ارتداء الكمامات القماشية

كتب - أحمد جمعة:

وجهت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح لأول مرة بشأن استخدام الكمامات القماشية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يأتي ذلك بعدما دعت المنظمة، الحكومات والدول إلى تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة القماشية في المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مكثف لفيروس كورونا، فضلا عن الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية الصحية خلال نوباتهم.

وقالت المنظمة في منشور توعوي اليوم السبت، إنه حال استعمال كمامة غير طبية من القماش يجب:

• اغسل يدك قبل ارتدائها

• افحصها جيداً لتتأكد من صلاحيتها ونظافتها

• ضع الكمامة بإحكام على وجهك بحيث تغطي الفم والأنف

• تجنب لمس الكمامة

• طهر يدك قبل نزع الكمامة

• انزع الكمامة من الأشرطة الجانبية

• إذا كانت الكمامة لا تزال جافة ولم تتلوث أو تبتل، احفظها في كيس نظيف وأغلقه جيداً

• عند إعادة الاستخدام، اسحبها من الكيس من الأشرطة

• إذا كانت الكمامة رطبة، اغسلها جيداً في ماء ساخن ومطهر، مرة واحدة على الأقل يومياً

• اغسل يديك مرة أخرى

• ابتعد مسافة متر على الأقل من المحيطين

وأوضحت الصحة العالمية أن الكمامة وحدها ليست كافية لحمايتك من العدوى، بل يجب اتباع أساليب التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار.