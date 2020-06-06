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بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كورونا

04:20 م السبت 06 يونيو 2020
بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كورونا

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وعزلهم وعلاجهم.

وتشمل هذه المستشفيات: أحمد ماهر (الجمهورية)، والمطرية، والساحل، وشبين الكوم، والأحرار، وبنها، وسوهاج.

ووجهت الهيئة في خطابها إلى مديري المستشفيات السبعة، بالالتزام بتشغيل المستشفى بالكامل من أقسام داخلية ورعايات وطوارئ؛ لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة، مع إجراء أي تدخل إضافي لمرضى كورونا مثل جراحات عظام، وجراحات عامة، وولادة لهؤلاء المرضى فقط.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة وبكافة معايير مكافحة العدوى وحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة.

وزارة الصحة علاج كورونا هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فيروس كورونا

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