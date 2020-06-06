القاهرة: ضبط شقة تستخدم كمعمل لتصنيع مستلزمات وقاية مغشوشة

كتب- محمد نصار:

شنت مديرية التموين بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تمكنت خلالها من ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة وبها كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمديرية التموين ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق بشن حملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري واحتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في أسعارها بدون مبرر.