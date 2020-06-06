الحصانة من الاعتقال و5 سيارات.. تعرف على اتفاقية امتيازات أعضاء "كاف" قبل مناقشتها بالبرلمان

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

ويرصد "مصراوي" أبرز الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء "كاف" على أرض مصر، بموجب هذه الاتفاقية.

يتمتع أعضاء "كاف " من غير حاملي الجنسية المصرية أو من غير الأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة، بالامتيازات والحصانات التالية:

- الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع في ما يتعلق بأي أقوال أو كتابات أو أفعال تصدر عنهم بمناسبة ممارستهم مهامهم ووظائفهم الرسمية.

- الحصانة من الاعتقال، والتوقيف، والاحتجاز، ومصادرة الأمتعة والمتعلقات الشخصية والرسمية.

- الحصانة من تفتيش الأمتعة المخصصة للاستخدام الرسمي لـ"كاف" دون المساس بالسيادة الوطنية.

- كما يتمتع أعضاء الاتحاد بعدة إعفاءات؛ وهي إعفاء من كل من: الضرائب على المرتبات، والمكافآت، والبدلات والتعويضات التي يتقاضونها من "كاف"، وضريبة القيمة المضافة، ومصاريف تسجيل وترخيص سياراتهم.

-وتضمن الاتفاقية حرية امتلاك أو الاحتفاظ بكل من: النقد الأجنبي، وحسابات بالنقد الأجنبي، وأي منقولات يحق لهم إخراجها من مصر من خلال القنوات الشرعية.

- حرية تملك عقار داخل مصر للاستخدام الشخصي.

- نفس الحماية والتسهيلات الخاصة بالعودة إلى الوطن التي تمنح في أوقات الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.

يتمتع رئيس "كاف" -أو من ينوبه من أحد نوابه أو سكرتيره العام خلال فترة غيابه- بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية، ويتمتع نواب رئيس "كاف" وسكرتيره العام بذات الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة المصرية لمن هم على درجة مماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.

يحق لـ"كاف" فتح وإدارة حسابات بنكية واستلام وحيازة ونقل وتحويل مبالغ نقدية بالعملة المصرية والعملات الأجنبية وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل والتصرف فيها بحرية، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات المقررة من جانب البنك المركزي المصري.

تسوية الخلافات

- الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب المباشرة؛ بما في ذلك الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل.

- الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة في ما يتعلق بالأثاث المكتبي والمنزلي في حالة توسع المقر.

- الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والقيود المفروضة على الاستيراد المتعلق بالمعدات أو المواد أو المنتجات أو الأجهزة الرياضية المستوردة للاستخدام الرسمي.

- الإعفاء من الرخص والتصاريح المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو التخليص الجمركي.

- يمنح خمس سيارات على نظام الموقوفات.

- تتخذ السلطات المصرية جميع التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول والعبور عبر أراضيها لكل من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الوطنية في الدول الإفريقية والأفراد المشتركين في أعمال رسمية مع "كاف" وتمنحهم التأشيرات اللازمة وفقًا للقوانين المصرية.