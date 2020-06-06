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القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالي حل 4 آلاف شكوى عمالية بالسعودية

03:31 م السبت 06 يونيو 2020
القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالي حل 4 آلاف شكوى عمالية بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:
تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إن وزارة الموارد البشرية بالمملكة، أنه تم تسوية 4 آلاف و778 دعوى عمالية بشكل ودي وبلغت إجمالي المبلغ المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري 42 مليونا و196 ألفا و898 ريالا سعوديا.

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