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رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية

03:29 م السبت 06 يونيو 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق والمداخل الرئيسية بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وتابع بدوي، بحسب بيان، أعمال تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم وكوبري أعلى السكة الحديد وأعمال تنفيذ كوبريين سطحيين على ترعة بهيج بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 225 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، مشروع تجميل وتنسيق وزراعة المحور المؤدي إلى الجامعة المصرية اليابانية والطريق المؤدي إلى الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بنحو 36 مليون جنيه، وكذا مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق المدخل الشرقى للمدينة بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

وشدد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، خلال جولته، على الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، مع اتخاذ جميع وسائل الحماية من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بمواقع العمل، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين بمواقع العمل.

جهاز مدينة برج العرب الجديدة تطوير الطرق عصام بدوي

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