وزير القوى العاملة: تفعيل برامج التشغيل بالمديريات على مستوى الجمهورية

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لجميع مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بضرورة تفعيل كافة برامج التشغيل المتمثلة في (العمالة غير المنتظمة، والتشغيل بالداخل، ومعلومات الاستخدام، وتراخيص عمل الأجانب، وإلحاق العمالة بالخارج).

وأكد الوزير في بيان اليوم السبت، أنه سيتم المتابعة بصفة مستمرة ومحاسبة المقصرين.

وكشفت التعليمات عن أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بعرض تقرير يومي على الوزير، وفي حالة وجود أي معوقات يتم التواصل المباشر بمركز المعلومات، وممثل وزارةالإنتاج الحربي بالمديريات، وفي حالة عدم حل تلك المشكلات يتم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة لحلها فورا وإخطار الإدارة المركزية للتشغيل بما يتم.