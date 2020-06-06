اليوم.. وصول 6 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت تضم 1222 فردا

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، من المقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت، على متنهما جميعا 1222 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولى 3814 طيران إير كايرو مطار الكويت الساعة الثامنة صباح اليوم، وعلى متنها 144 عاملا، أما الثانية 1541 الكويتية قيام من الكويت في نفس ميعاد الأولى وعلى متنها 334 عاملا، والثالثة الجزيرة قيام من الكويت 11.50 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

أما الرحلة الرابعة طيران الجزيرة رقم 1733 قيام 11.30 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 13.30 وعلى متنها 310 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة على طيران إيركايرو رقم 3832 قيام من الكويت الساعة 19.00 وعلى متنها 144 عاملا وتصل مطار القاهرة، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.