مجلس المطارات الدولي: 55.9‎% انخفاضًا في حركة الركاب العالمية

كتب- محمد عبيد:

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI)، اليوم السبت، انخفاض حركة الركاب العالمية بنسبة نحو 55.9٪ منذ نهاية مارس الماضي؛ نتيجة وباء كورونا المستجد COVID-19.

وأضاف المجلس: شهدت حركة نقل الركاب العالمية انخفاضًا عامًّا بنسبة -22.7٪ في الربع الأول من عام الجاري، مشيرًا إلى أن التأثير لم يكن على الشحن الجوي؛ مثل الركاب، حيث انخفاض بنسبة 14.4٪.

وقالت أنجيلا جيتينز، رئيسة المجلس: كان الأسبوع الثاني من شهر مارس نقطة تحول في رد الفعل على جائحة كورونا؛ حيث طبقت الحكومات إجراءات صارمة أدت إلى توقف الرحلات بشكل كامل. تأثير الأزمة على حركة الركاب في معظمه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فبراير، وأظهرت أرقام شهر مارس انتشارها في جميع أنحاء العالم؛ مما أثر على كل من الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت أنجيلا: لم تتأثر أحجام الشحن العالمية بنفس القدر مثل حركة الركاب؛ حيث ساعدت الحاجة على نقل الشحنات والإمدادات الحيوية والطبية العاجلة، والسلع لدعم الاقتصاد العالمي، وصناعة الشحن على تجنب مستوى التراجع في الطلب الذي يعانيه قطاع حركة الركاب.

وأشارت أنجيلا إلى تسجيل الأسواق العالمية والمحلية العالمية انخفاضات غير مسبوقة تتراجع بنسبة 62.4٪ و50.6٪ على التوالي، متابعةً: تم القضاء على مكاسب إفريقيا في الشهرين الأولين من العام الجاري بخسائر كبيرة في مارس 46٪؛ ليصل إجمالي عدد ركابها في الربع الأول إلى 11.1٪ ، كما تأثرت أمريكا وأوروبا بشدة بالأزمة المستمرة التي خسرت أكثر من نصف الحركة الدولية في مارس (50.4٪ و 60.1٪ على التوالي).