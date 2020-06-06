السيسي: حفتر وصالح برهنا على رغبتهما في إنفاذ إرادة الشعب الليبي
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكدا رغبتهما في إنفاذ إرادة الشعب الليبي، وأن تكون سيادة ليبية ووحدة مصونة، مشيرًا إلى أنهما توصلا إلى مبادرة لإنها الصراع في ليبيا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، اليوم السبت، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
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