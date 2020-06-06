أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السيسي: حفتر وصالح برهنا على رغبتهما في إنفاذ إرادة الشعب الليبي

02:34 م السبت 06 يونيو 2020
السيسي: حفتر وصالح برهنا على رغبتهما في إنفاذ إرادة الشعب الليبي

السيسي وحفتر وصالح

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكدا رغبتهما في إنفاذ إرادة الشعب الليبي، وأن تكون سيادة ليبية ووحدة مصونة، مشيرًا إلى أنهما توصلا إلى مبادرة لإنها الصراع في ليبيا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، اليوم السبت، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

السيسي خليفة حفتر عقيلة صالح الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الأعلى للإعلام" يقرر منع 5 "إعلاميات وفنانات" من الظهور لمدة عام على وسائل الإعلام