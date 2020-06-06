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مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات" يتفقد مشروعات الطرق مدينة ٦ أكتوبر

02:32 م السبت 06 يونيو 2020
مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات" يتفقد مشروعات الطرق مدينة ٦ أكتوبر

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مشروعات الطرق


كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بالطريق الدائري الأوسطي وكوبري رقم (2) بطريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة.

وبحسب بيان، تفقد بهجات، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم، كما تفقد الاعمال الجارية بكوبرى رقم (2)، والذى يعد أضخم عمل صناعي على طريق الواحات.

وتابع سير العمل بالطريق الدائرى الأوسطى، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم، بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها، وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.

ووجه مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، خلال الجولة، بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه جار الانتهاء من جميع تفاصيل عدد من الأعمال الصناعية (كبارى سيارات وكباري مشاة) لسرعة الاستفادة من مشروعات الطرق بالمدينة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة ودفع العمل بمشروعات الطرق والأعمال الصناعية بها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بهذه المشروعات القومية داخل مواقع العمل من الإصابة بفيروس كورونا.

مشروعات الطرق المجتمعات العمرانية مدينة أكتوبر كمال بهجات

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