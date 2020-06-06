في هذه الحالة.. غلق جميع المحلات المخالفة بالقاهرة خلال 60 يومًا- مستند



كتب- محمد نصار:



أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3197 لسنة 2020 والذي يتضمن تشكيل لجنة فنية مالية بكل منطقة من مناطق المحافظة تتولى إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للأنشطة والاستخدامات التجارية والإدارية التي تمارس عملها بشكل مخالف، لحين إتمام تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة لها وفقا للقانون.



ونصت المادة الخامسة من القرار على أنه يتعين على أصحاب الشأن خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور القرار سرعة التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم المخالفة والتماس الحصول على تصريح التشغيل المؤقت لممارسة الأنشطة التجارية والإدارية المخالفة، وذلك إلى المركز التجارية بالأحياء المختصة، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والأوراق ذات الصلة والعلاقة، بالوحدة ومساحتها وموقعها والنشاط.



كما نصت المادة السادسة على قيام رؤساء الأحياء بالانتهاء من حصر كامل للحالات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتوفيق الأوضاع خلال المدة المشار إليها، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الوحدات المخالفة وقطع المرافق عنها وإزالة كافة الإعلانات واللافتات الموجودة بها ومنع ممارسة أي نشاط بها.





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