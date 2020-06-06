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وزيرة الصحة تكشف عن أكثر منطقتين انتشارًا لكورونا في الإسكندرية

02:21 م السبت 06 يونيو 2020
وزيرة الصحة تكشف عن أكثر منطقتين انتشارًا لكورونا في الإسكندرية

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منطقتي شرق ووسط الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية، اليوم السبت، لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، والتي حرصت خلالها على التحدث مع المواطنين بشوارع وكورنيش الإسكندرية، وتوصيتهم باتباع الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن الوزيرة شرحت للمواطنين سبل الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للإصابة بالفيروس، مثل غسل اليدين باستمرار، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين للحفاظ على صحتهم.

وأكدت الوزيرة للمواطنين أهمية ممارسة الرياضة نظرًا لدورها الهام في رفع المناعة لدى الإنسان، بالإضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين للتغلب على الآثار النفسية السلبية خلال هذه الفترة.

هالة زايد الإسكندرية tdv s ; V kh فيروس كورونا كوفيد 19

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