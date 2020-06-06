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رئيس "النواب" الليبي: مصرون على طرد الإرهابيين من العاصمة لتوحيد المؤسسات السيادية

02:20 م السبت 06 يونيو 2020
رئيس "النواب" الليبي: مصرون على طرد الإرهابيين من العاصمة لتوحيد المؤسسات السيادية

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

كتب- يوسف عفيفي:
وجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر، موضحًا أن زيارتهم إلى مصر جاءت لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا وللحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأوضح عقيلة، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر قصر الاتحادية، بالقاهرة، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي منشغل بالشأن الليبي ومحاربة الميليشيات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي عند التحرك إلى العاصمة يتحرك لمحاربة الإرهابيين وفقًا للمهام الدستورية بتطهير البلاد من هذه الجماعات والتي تبتذ الليبيين.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الجيش الليبي يجب أن يأخذ هدنة قبل ذلك، لكن المبادرة تتماشى مع ما يتعارف معه الدستور الليبي والحكم.

وأكد عقيلة أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب في أي مكان، ونصر على طرد الإرهابيين من العاصمة؛ لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

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