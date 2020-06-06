المقاولون العرب تواصل أعمالها في دولة أوغندا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محسن صلاح أن فرع الشركة بدولة أوغندا يواصل العمل على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن أبناء الشركة قد استطاعوا تجاوز المحنة واستكمال العمل في المشروعات المختلفة.

وأضاف صلاح في بيان اليوم، أن من ضمن المشروعات طريق باليسا كامنكولى لوط 2، حيث تم الانتهاء و التسليم الابتدائي لقطاع من الطريق يبلغ 45 % من الطريق الإجمالى الذى يبلغ 44 كم بتكلفة 61 مليون دولار، في حين أن العقد الموقع مع هيئة الطرق الأوغندية يشترط الانتهاء وتسليم 30% فقط وبذلك تكون الشركة قد انتهت من ذلك القطاع في مدة زمنية أقل من المقرر بالتعاقد.

وأكد صلاح أن ذلك يعد حدثا يتكرر للمرة الثانية فى تاريخ هيئة الطرق الأوغندية حيث سبق وأن انتهت الشركة من تنفيذ 40% من طريق ترينى باليسا كومي لوط 1 بطول اجمالى67 كم و بتكلفة 81 مليون دولار فى شهر يناير الماضى قبل الموعد التعاقدي أيضا وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة وهذا يعزي إلى منح الشركة شهادة قام بتسليمها نائب رئيس الدولة كأفضل شركة مقاولات في أوغندا لمدة عامين متتالين عامي 2018 و 2019.​

والجدير بالذكر أن المقاولون العرب تقوم أيضا بتنفيذ مشروع ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم و بتكلفة 45 مليون دولار.