رئيس "النواب" الليبي يطالب الأحزاب بالتأني لبناء الدولة وأن يكون الجميع يدًا واحدة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر، موضحًا أن زيارتهم إلى مصر جاءت لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا وللحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأوضح عقيلة، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر قصر الاتحادية، بالقاهرة، اليوم السبت: سنشرع في عمل دستور وإجراء انتخابات رئاسية ليبية، وكل المشاركين سيحصلون على حقوقهم ولا إقصاء ﻷحد.

وطلب رئيس مجلس النواب الليبي الأحزاب والتيارات بالتأني لبناء الدولة، حتى إنشاء الدستور وأن يكون الجميع يدًا واحدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.