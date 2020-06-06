محافظ الجيزة: إنشاء وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية في مواجهة القضية السكانية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تأسيس وإنشاء وحدة السكان؛ لتسريع الأستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.

وأضاف راشد، في بيان له اليوم السبت، أن وحدة السكان تقدم أيضًا تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار؛ لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة.

وتابع محافظ الجيزة: "بجانب تجميع البيانات وإنشاء نظام ولوحة معلوماتية وإعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها؛ لموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلى اللجنة الوزارية للبت فيها".

وأكد راشد دعم المجلس الإقليمي للشباب المتطوع من المحافظة؛ للمشاركة في اتخاذ القرار وتسريع الاستجابات لمعالجة الفجوات ورصد المشكلات السكانية ومعوقات التنفيذ وتقديم مقترحات بالحلول.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة السكانية بالمحافظة قامت بالمشاركة في المشروع من خلال ورشة عمل فيديو كونفراس بالتنسيق بين شركاء العمل مع الوزارات والهيئات والواحدات السكانية بمحافظات القليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا؛ للاستفادة من التجارب ونتائج المشروع خاصتهم التي تهدف إلي مواجهة القضية السكانية.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المديريات والوحدات المحلية؛ لأهميتها البالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية.