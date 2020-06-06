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"الأعلى للإعلام" يقرر منع 5 "إعلاميات وفنانات" من الظهور لمدة عام على وسائل الإعلام

12:38 م السبت 06 يونيو 2020
"الأعلى للإعلام" يقرر منع 5 "إعلاميات وفنانات" من الظهور لمدة عام على وسائل الإعلام

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس منع ظهور بوسى الطيار و دعاء فاروق وريم البارودي و هالة فهمي وعلا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام و توصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التى يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

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منع ظهور إعلاميين الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد تقنين أوضاع الإعلاميين هالة فهمي دعاء فاروق ريم البارودي

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