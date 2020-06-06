"الوزراء" يكشف عن جهود الحكومة للوقاية واحتواء فيروس كورونا في 100 يوم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إيماناً من الحكومة بأن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة لجائحة كورونا، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي؛ بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول للتخفيف من حدة التداعيات السلبية على جوانب الحياة المختلفة".

جاء ذلك خلال مناقشة رئيس مجلس الوزراء، واستعراضه تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: في ضوء حرص القيادة السياسية على التواصل الفعال مع العالم الخارجي لبلورة الإنجازات الحكومية التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى مختلف المجالات، فقد أعد مركز المعلومات هذا التقرير لرصد أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم، من وجود الفيروس في مصر.

وتناول التقرير جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإجراءات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها في سبيل مواجهة الفيروس، إلى جانب جهودها في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن استعراض المبادرات الحكومية؛ ومنها مبادرة "أهالينا"، والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس.

وفي ما يخص جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، لفت التقرير إلى أنه رغبة من الحكومة في احتواء فيروس كورونا المستجد، فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تضمنت فرض حظر التجول في المساء، وتعليق حركة الطيران، وإغلاق المساجد والكنائس وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وأضاف مساعد رئيس الوزراء: "عملت الحكومة على احتواء الفيروس من خلال إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل وتقديم العلاج، إلى جانب عدد من الإجراءات الوقائية التي تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، تم التنويه بأن برنامج رفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها يرتكز على عدد من المحاور؛ في مقدمتها النهوض بالقطاع الصحي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعي المواطنين حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد.