القوى العاملة: استكمال صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل بالسياحة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في صرف الإعانات للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 171 مليونا و508 آلاف و 323 جنيها، لنحو 162 ألفا و939 عاملا يعملون في 1530 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب ببان اليوم، ينفذ الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح سعفان، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 2270 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد الوزير، وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يراجعها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

