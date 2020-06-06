اليوم.. قيادات المحليات الجدد يتسلمون مهام عملهم بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، الوزير، وجه المحافظين بضرورة الإسراع في تسهيل وتسلم عمل القيادات الجديدة التي تضمنتها حركة المحليات الأخيرة.

وأوضح المصدر، لمصراوي: وجه الوزير المحافظين بضرورة تواجد القيادات المحلية المنقولة والجديدة في المحافظات اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 وذلك لسرعة تولي مهام مناصبهم وبدء العمل فورًا.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، الخميس الماضي حركة تنقلات جديدة على مستوى المحافظات شملت 161 قيادة على مستوى سكرتيري العموم والمساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز.