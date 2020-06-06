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بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار خفيفة على هذه المناطق

05:00 ص السبت 06 يونيو 2020
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار خفيفة على هذه المناطق

أمطار خفيفة

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج التنبؤ بالأمطار من يوم 5 يونيو وحتى 7 يونيو الجاري.

وجاءت توقعات المركز كالتالي:

5 يونيو:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

6 يونيو:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى الداخل في مطروح والوادي الجديد.

7 يونيو:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

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وزارة الموارد المائية مركز التنبؤ بالفيضان سقوط أمطار

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