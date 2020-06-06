بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار خفيفة على هذه المناطق
كتب- أحمد مسعد:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج التنبؤ بالأمطار من يوم 5 يونيو وحتى 7 يونيو الجاري.
وجاءت توقعات المركز كالتالي:
5 يونيو:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
6 يونيو:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى الداخل في مطروح والوادي الجديد.
7 يونيو:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
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