طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء في الشرقية

تقدم النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بصورة كبيرة، بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن ما تنفذه الدولة حاليًا من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثرّت على الوضع الاقتصادي للمواطنين، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التي من شأنها دعم المواطنين والعمالة غير المنتظمة.

وقال لاشين في بيان له اليوم الجمعة، إنه تلقى مئات الشكاوى من أبناء محافظة الشرقية، وخاصة مركز أبو كبير على مدار الأيام الماضية، من ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لدرجة وصلت إلى أكثر من 3 آلاف جنيه لأحد المواطنين.

مشيرًا إلى أنه منذ تولت شركة شعاع قراءة العدادات في قطاع شمال الشرقية، أصبحت الفواتير لا تطاق، على حد قوله، ما يهدد الكثير من البسطاء بالحبس أو رفع التيار الكهربائي عنهم لعدم مقدرتهم على دفع الفواتير.

وناشد "لاشين" وزير الكهرباء والطاقة بضرورة تغيير العدادات القديمة بعدادات ذكية، وإعادة النظر في فواتير استهلاك المواطنين لاسيما محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا.​