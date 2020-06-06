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وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعة فرصة حقيقية لحماية الإنسان والكوكب

01:36 ص السبت 06 يونيو 2020
وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعة فرصة حقيقية لحماية الإنسان والكوكب

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

تشارك مصر العالم في إحياء اليوم العالمي للبيئة، 5 يونيو 2020 من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، تحت شعار "حان وقت الطبيعة" بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ما يتعرض له العالم من انتشار فيروس كوفيد 19 هو رسالة للإنسانية وناقوس خطر للحث على أهمية السعي والعمل الجاد للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض لتحويل تلك المحنة إلى فرصة حقيقة بالانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة وتنوعها البيولوجي والذي لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء أساسي من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض التي تعد شبكة مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الأخطار.

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مصر اليوم العالمي للبيئة حماية الإنسان وزارة البيئة

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