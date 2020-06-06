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​ بالصور- شاهد خسوف القمر الجزئي في سماء القاهرة

12:15 ص السبت 06 يونيو 2020
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تصوير- محمود عبدالناصر

شاهد سكان عدد من الدول في أفريقيا وآسيا، مساء اليوم الجمعة، ظاهرة خسوف القمر من نوع شبه الظل، فيما رصد فريق بحثي من العاملين في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، للظاهرة من خلال مرصد حلوان.

ووصل القمر لذروة الخسوف، وحجب فيها ظل الأرض بنسبة 57% تقريبًا من منطقة شبه الظل واتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي.

ولا يُمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة، لكن يمكن من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وفي المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، وقارة آسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، وقارة أستراليا، وقارة أفريقيا، وشرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

وستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 3 ساعات و18 دقيقة تقريبًا، وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة و46 دقيقة تقريبًا وتكون نهايته في الساعة 11 و4 دقائق تقريبًا.

أفريقيا آسيا خسوف القمر المعهد القومي للبحوث الفلكية القاهرة

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