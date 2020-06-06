الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمن مسجد الحسين

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "أسباب رفع البلاء" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي سيتم نقلها إذاعيًا وتلفزيونيًا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين.

وأبدت وزارة الأوقاف، اعتذارها للصحفيين والإعلاميين عن عدم تمكنما من استقبالهم، عدا فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.