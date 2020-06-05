نائب محافظ الجيزة يتفقد قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفتي الصف والعياط (صور)
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كتب- أسامة علي:
تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ورئيس اللجنة المركزية المشكلة بقرار من المحافظ، للمرور على كافة المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، مستشفى الصف المركزي ومستشفى العياط المركزي، للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأجهزة الأدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات.
وتابع نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة، مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، سير انتظام العمل والرعاية الصحية داخل المستشفى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.
كما زار نائب المحافظ، قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العزل داخل المستشفتين للاطمئنان على المرضى.
ووجه الشهابي، بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا،معربا عن شكره وتقديره للطاقم الطبي بالمستشفى لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
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