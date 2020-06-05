بث مباشر.. شاهد خسوف القمر الجزئي بتلسكوب "البحوث الفلكية"

القاهرة- (أ ش أ):

يبث فريق بحثي بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بثًا مباشرًا لظاهرة خسوف شبه ظل القمر، ليلة الجمعة من مرصد حلوان.

وفي حوالى الساعة السابعة والدقيقة 46 من مساء اليوم، كانت سماء مصر ودول المنطقة العربية على موعد مع ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف لهذا العام، فحدث خسوف للقمر من النوع "شبه الظلي"، وخلاله لم يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض، لكنه تحرك خلال الجزء الخارجي الخافت لظل الأرض المسمى "شبه الظل".

وخفقت إضاءة القمر قليلًا، لكن بقى قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس خلال مدة الخسوف، الذي يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض؛ لذلك بدا حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط.

والخسوف لم يتمكن أحد من رؤيته بالعين المجردة، لكن تتم متابعة مراحله بواسطة التليسكوبات في مصر والوطن العربي، وفي المناطق التي ظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها قارة أوروبا ما عدا معظم الجزء الشمالي، وقارة آسيا ما عدا شمال وشرق روسيا، قارتا أستراليا وأفريقيا، وشرقه وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي والمحيطان الأطلسي الهندي، والقارة القطبية الجنوبية، بحسب ما أكده الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ومرحلة ستحدث في نفس الوقت بكافة المناطق، حيث بدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة السابعة و46 دقيقة، ولم يلحظ أي تغيير فيه، حيث ظهر القمر كالمعتاد، وعندما يقطع القمر نصف مداره حول الأرض خلال شهر شوال، سيصل إلى لحظة البدر المكتمل وذلك عند الساعة التاسعة و25 دقيقة، وهو البدر الأخير للأشهر الهجرية خلال فصل الربيع وقبل حدوث لحظة الانقلاب الصيفي.

وتستغرق جميع مراحل الخسوف من بدايته وحتى نهايته فترة زمنية تقدر بثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريبًا، حيث سينتهى في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريبًا، وتتفق ذروته في توقيتها مع توقيت اكتمال بدر هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1441.

وسيصل خسوف القمر ذروته العظمى في وقت لاحق مساء اليوم عند الساعة التاسعة و25 دقيقة، وفي ذلك الوقت سيكون 57% من قرصه واقعًا في منطقة شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل ما حدث في حالة خسوف شبه الظل الذى وقع منتصف شهر جمادى الأولى الماضي الموافق العاشر من شهر يناير الماضي، حيث كان 90% من قرص القمر واقعًا في شبه ظل الأرض.

وأكد الدكتور جاد القاضي، أنه وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل وقد لا يلاحظ أي تغيير، ويتبع ذلك خروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة الحادية عشرة مساء و4 دقائق بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، معلنة انتهاء جميع مراحل الخسوف.