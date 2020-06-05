للمتعافين من كورونا.. 5 أماكن للتبرع بالبلازما لعلاج الحالات الحرجة (عناوين ووسيلة اتصال)

كتب- أحمد جمعة:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المتعافيين من فيروس كورونا المستجد بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، للتبرع بالبلازما والمساعدة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه تم تفعيل العمل بـ ٥ مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وينشر مصراوي أسماء المراكز وطرق التواصل معهم:

١- المركز القومي لنقل الدم ٥١ شارع وزارة الزراعة بالعجوزة

ارقام التواصل ٠٢٣٧٦١٣١١٧

٠٢٣٧٦٢٠٢٠٢

2-المركز الاقليمي لنقل الدم بطنطا

سيجر شارع حافظ وهبي

٠٤٠٣٥٠٩٥٧٥

٠٤٠٣٥١١٥٥٤

٠٤٠٣٥٠٩٦٣٧

٣-مركز الإسكندرية

ميدان عبدالقادر ابو عقدة مجمع الإسعاف كوم الدكة

٠٣٣٩٢٣٢٢٥٧

٠٣٤٩٥١٩٧١

٠٣٧٩٥١٩٦٣

٤- المركز الاقليمي لنقل الدم في المنيا

شارع كورنيش النيل بجوار مركز الاورام

٠٨٦٢٣٣٩٢٤١

٠٨٦٢٣٣٩٢٤٢

٥- مركز نقل الدم بالقصر

داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التلفزيون

٠٩٥٢٢٨٣٥٧٩

وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

ومن جانبه، أوضحت الوزارة أن هناك شروطًا للمتعافيين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهي:

- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

- تم سحب ٢ مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).

- مرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

- السن من ١٨ إلى ٦٠ عامًا

- الوزن أكثر من ٥٠ كيلوجرام

- خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبري من قبل

وأشارت إلى أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

ولفتت إلى أن بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها وتشمل ( فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، نقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.