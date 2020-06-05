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"مصر للطيران" تكشف حقيقة تشغيل رحلات جوية من الإمارات

07:40 م الجمعة 05 يونيو 2020
"مصر للطيران" تكشف حقيقة تشغيل رحلات جوية من الإمارات

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

نفت شركة مصر للطيران في بيان لها مساء اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تشغيل الشركة لرحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الشركة عدم صحة هذه المعلومات، موضحة أن الشركة لم تسيّر أي رحلات في المواعيد المعلن عنها.

وأشارت الشركة، إلى أنها ليس عليها أي مسئولية عن أي تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي أعلنت عن هذه الرحلات.

وتهيب الشركة بالركاب ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر وهي الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران بالإمارات العربية.

شركة مصر للطيران الإمارات رحلات جوية

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