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​بعربات الدفع الرباعي وفرق التدخل السريع.. الزراعة تستعد لمواجهة الجراد

07:01 م الجمعة 05 يونيو 2020
​بعربات الدفع الرباعي وفرق التدخل السريع.. الزراعة تستعد لمواجهة الجراد

الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزر

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه حتى الآن لم يدخل الجراد الصحراوي مصر

وأضاف المهندس مصطفى أحمد سعودي مدير إدارة الجراد بوزارة الزراعة، أن الوزارة متمثلة في الإدار العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وفرت فرق مكافحة الآفات المكونة من لجان ثابتة تنتشر بين الجبال والأودية.

موضحًا أن الفرقة الواحدة، تتكون من مهندس زراعي متخصص في المكافحة، وعدد من العمال الفنيين المهرة المدعمين بسيارات دفع رباعي، مشيرًا إلى أن هناك تحذيرات سابقة من منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، بشأن اجتياح الجراد لعدد من الدول المجاورة لمصر.

وأضاف سعودي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يتم الدفع بهذه الوحدات بداية من شهر سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن اللجان تمتلك جهاز "اللوكد 3" الذي يرسل المعلومات للغرفة المركزية للوزارة عبر الأقمار الصناعية.

وأكد سعودي عدم دخول الجراد البلاد حتى الآن من أي اتجاه، مضيفًا: "مناطق تلك اللجان منتشرة في مناطق مرسى علم، وحماطة، ووادي الجمال، والشلاتين، وأبورماد، ووادي الديب لفحص ومسح لمراقبة الجراد.

وأشار إلى أن الإدارة تمتلك 53 قاعدة رئيسية وقاعدتين فرعيين، مؤكدًا أن أعمال المراقبة تتم ليلًا ونهارًا، بالإضافة إلى وجود خطي دفاع أول وثاني في حالة الهجوم الكثيف من إحدى الجهات.

عباس الشناوي وزارة الزراعة الجراد الصحراوي مكافحة الآفات الزراعية

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