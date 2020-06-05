"التعليم" ترد على مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور بسداد المصروفات
كتب- أسامة علي:
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الخاصة والدولية لا تستطيع شطب أو فصل الطالب، حال عدم تسديد المصروفات الدراسية.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هذا إجراء مخالف وغير قانوني ولايستطيع ايا من كان شطب اسم طالب تم قيده، مؤكدًا أن سحب ملف الطالب من المدرسة مجرد تهديد للابتزاز.
وشدد المصدر، على أن حال وجود تعنت من المدرسة، على ولي الأمر أن يتقدم بشكوى رسمية للتعليم الخاص بالوزارة.
الخبر التالى:بالانفوجرافيك.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
29767
عدد المصابين
-
7756
عدد المتعافين
-
1126
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6589090
عدد المصابين
-
2850411
عدد المتعافين
-
388499
عدد الوفيات
إعلان