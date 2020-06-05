بث مباشر.. نقل صلاة الجمعة من مسجد الأزهر

انطلقت منذ قليل، صلاة الجمعة، من مسجد الأزهر الشريف، وذلك بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف،

وقالت الوزارة فى بيان لها، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات للعودة التدريجية للعمل بالمساجد، بعد أكثر من شهرين على قرار غلقها وتعليق الجمع والجماعات، فى أواخر مارس الماضى، وذلك ضمن قراراتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.