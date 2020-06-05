أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بث مباشر.. نقل صلاة الجمعة من مسجد الأزهر

12:22 م الجمعة 05 يونيو 2020
بث مباشر.. نقل صلاة الجمعة من مسجد الأزهر

مسجد الأزهر

انطلقت منذ قليل، صلاة الجمعة، من مسجد الأزهر الشريف، وذلك بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف،

وقالت الوزارة فى بيان لها، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات للعودة التدريجية للعمل بالمساجد، بعد أكثر من شهرين على قرار غلقها وتعليق الجمع والجماعات، فى أواخر مارس الماضى، وذلك ضمن قراراتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مسجد الأزهر صلاة الجمعة بث مباشر

الخبر التالى:

لمواجهة كورونا.. "المحامين": القوات المسلحة توافق على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| مدير العناية المركزة بالإسماعيلية عن حالة رجاء الجداوي: هي بخير