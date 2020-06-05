مجلس الأمن يقرر تشكيل بعثة جديدة في السودان

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08:35 ص الجمعة 05 يونيو 2020
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أرشيفية

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الجمعة، مغادرة 598 من العالقين المصريين في الكويت إلى القاهرة؛ وذلك عبر ثلاث رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلة الأولى والثانية لشركة (اير كايرو)، أقلعتا بالفعل منذ نصف ساعة وعلى متن كل منهما 144 راكبًا.

وأضافت أن الرحلة الثالثة، وهي لشركة طيران (المصرية)، ستقلع في تمام الثالثة عصرا، وعلى متنها 310 ركاب.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحةً أنها كانت تتابع مع المسؤولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران.

هذا المحتوى من

Asha
الطيران المدني الكويتي رحلات جوية القاهرة الكويت

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