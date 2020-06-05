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طبيب لكل لجنة.. ٩ إجراءات من التعليم لحماية طلاب الثانوية العامة من كورونا

04:48 ص الجمعة 05 يونيو 2020
طبيب لكل لجنة.. ٩ إجراءات من التعليم لحماية طلاب الثانوية العامة من كورونا

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات النهائية التي أقرتها الوزارة لوقاية الطلاب من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي خلال مداخله هاتفية على قناة مصدر البلد مع الإعلامي مصطفى بكري، الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الطلاب

١. تعقيم وتطهير جميع اللجان قبل وبعد كل امتحان.
٢. وضع كبائن تعقيم على بوابة اللجنة ودخول الطالب من خلالها.
٣. توزيع كمامة وجوانتي وواقي قدم على الطلاب قبل دخول اللجنة.
٤. تنظيم الطلاب داخل اللجنة بحيث يطبق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.
٥. إعطاء الطلاب مطهرات قبل دخول اللجنة.
٦. قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة
٧. التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق حركة الطلاب في اللجان.
٨. توفير عربيات إسعاف في محيط اللجان.
٩. توفير طبيب وزائرة صحية في كل لجنة سير.​

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