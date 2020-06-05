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بعد شهرين من التوقف.. الأزهر يؤدي صلاة الجمعة اليوم دون جمهور

09:00 ص الجمعة 05 يونيو 2020
بعد شهرين من التوقف.. الأزهر يؤدي صلاة الجمعة اليوم دون جمهور

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الأزهر الشريف، اليوم صلاة الجمعة، في الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف، أن خطبة الجمعة سيلقيها عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم وسيتحدث عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وصلاة الجمعة هي الأولى التي تقام في الجامع الأزهر، منذ قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بوقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتًا بالجامع الأزهر في 21 مارس، نتيجة لانتشار وباء كورونا.

وسيلتزم الحضور بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بإقامة الصلاة في ظل انتشار جائحة كورونا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأقيمت أول صلاة جمعة الأسبوع الماضي من جانب وزارة الأوقاف في مسجد السيدة نفيسة.

ونوهت وزارة الأوقاف في وقت سابق، بأنه تم التنسيق مع شيخ الأزهر، لإقامة شعائر صلاة الجمعة 13 شوال من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف.​

الأزهر الشريف صلاة الجمعة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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