وكيل قيم البرلمان: الأوقاف نجحت في تعرية استخدام الإرهابيين للدين لسفك الدماء

كتب - مصراوي:

طالب النائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، بمواجهة الشائعات والأكاذيب والسموم التى تخرج من البعض انسياقا وراء ماتبثه الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات .

وأشاد بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التى أكد فيها أنه سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع الأسبوع المقبل.

وقال، إن الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققتها وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان رغم تعليق الصلاة في المساجد بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، جعل جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية تشعر بالهوس والجنون، خاصة أن اوزارة تفوقت على نفسها فى استخدام الكتائب والجيوش الإلكترونية أفضل استخدام لصالح نشر الدعوة الإسلامية ومواجهة جميع الافكار التكفيرية والإرهابية.