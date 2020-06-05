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برلماني يشيد بإطلاق الأوقاف حملة " إرادة" للتشجيع على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

12:39 ص الجمعة 05 يونيو 2020
برلماني يشيد بإطلاق الأوقاف حملة " إرادة" للتشجيع على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

النائب خالد مشهور

كتب - مصراوي:

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، أهمية دور وزارة الأوقاف في رفع الوعي الشعبي خلال أزمة كورونا.

وأشاد في بيان له، بإطلاق وزارة الأوقاف حملة إلكترونية توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني الرسمي تستمر على مدار أسبوعين بعنوان: "إرادة" لتشجيع الناس على استكمال مسيرتهم في الحفاظ على أنفسهم وذويهم، واتباع الإجراءات الاحترازية التي تساعدهم على تجاوز المرحلة الحالية والتي تمثل خطورة عليهم وتحتاج إلى عزيمة وصبر وإعلاء الصالح العام وتحمل المسئولية.

وأوضح أن الحملة تساعد على تفادي المجتمع الآثار السلبية لطول مدة تطبيق الإجراءات التي اتخذت بشأن مواجهة فيروس كورونا مثل العزل والحظر لحماية المواطنين من المخالطة التى تتسبب فى انتقال المرض من شخص لآخر.

وأضاف أن أبرز مكاسب جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا هو استعادة ثقة الشعب فى حكومته خاصة فى ظل الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الدولة لمكافحة الفيروس، ولكن يجب الاستمرار في دعم تلك الجهود وتشجيع المواطنين على الاستمرار في تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحسر انتشار الوباء.

خالد مشهور نائب منيا القمح وزارة الأوقاف الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية

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