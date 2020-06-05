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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد بأفغانستان

12:13 ص الجمعة 05 يونيو 2020
الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد بأفغانستان

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر، في بيان له، رفضه القاطع لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتشويه صورة الأديان والنيل منها، مشددًا على أن الاعتداء على دور العبادة من أبشع الجرائم لما فيها من انتهاك لحرمات الله، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان حكومة وشعبا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الهجوم الإرهابي أفغانستان

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