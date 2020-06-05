مجلس النواب يعلن إصابة برلماني بالقليوبية بفيروس كورونا
كتب - مصراوي:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، إصابة النائب حسين عشماوي عضو مجلس عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، بفيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، الخميس، أنه بعد شعور النائب ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته، وهو حاليا في إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة.
وأهابت الأمانة العامة للمجلس، باستقاء المعلومات منها مباشرة، مؤكدة أنها لا تألوا جهدا في التواصل مع الصحفيين.
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