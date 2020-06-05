مسلة رمسيس وكباش فرعونية.. التحرير يضاهي أشهر ميادين العالم - صور

كتب يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد الانتهاء من أعمال التطوير بصورة كاملة.

ويفتتح ميدان التحرير قريبا، بعد وضع اللمسات الفنية الأخيرة من خلال توحيد إنارة المباني الموجودة به وإنارة المسلة.

وتضمن التطوير تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثاني"، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك "رمسيس الثاني"، واقفاً أمام أحد المعبودات.

وتضمنت أعمال التطوير، أيضاً الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة الفرعونية على القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني"، لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.

وتولت وزارة الإسكان بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة القاهرة، أعمال التطوير التي تضمنت إزالة التشوهات البصرية، ولا سيما الإعلانات التي كانت تعلو واجهات جميع العمارات، وتم الانتهاء من دهان وترميم واجهات العمارات بما يتناسب مع القيمة التاريخية للقاهرة الخديوية.

وراعت الحكومة استخدام أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة فى إنارة الواجهات، وكذلك بالنسبة لإضاءة عناصر تنسيق الموقع، والتي تشمل أشجار النخيل، والمقاعد، مع توحيد ألوان ولافتات المحلات التجارية بالميدان.

وشملت اﻷعمال إزالة جميع التشوهات البصرية والإعلانات من أعلى العقارات المطلة على الميدان، ليصبح ميدان التحرير في رونقه التراثي، ليُحاكي أشهر ميادين العالم، وهو ما يليق بميدان له مثل هذه الأهمية التاريخية العظيمة بفضل العديد من الأحداث التي شهدها الميدان.