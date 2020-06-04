مطار القاهرة يستقبل 780 من العالقين بالسعودية والكويت

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، 4 رحلات استثنائية سيرتها شركتي مصر للطيران وإيركايرو لعودة المصريين من السعودية والكويت، وعلى متنهم 780 عالقا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات مصر للطيران وإير كايرو وصلت قادمة من السعودية والكويت وعلى متنهم 780 مصريا، الرحلة الأولى على متنها 165 مصريا من تبوك بالسعودية، والثانية 165 من جدة، والثالثة لمصر للطيران وعليها 150 من جدة، والرابعة وعليها 300 من الكويت، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على كل الركاب داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، والسماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي .

كانت سلطة الطيران المدني قد اعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .