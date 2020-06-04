الأعراض بسيطة.. حسام حداد يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
كتب - محمود مصطفى:
أعلن حسام حداد، مقدم برنامج " الحياة اليوم على قناة الحياة، إصابته بفيروس "كورونا المستجد".
وقال حداد على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس،: يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية".
وتابع: "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ بطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي، أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".
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