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الأعراض بسيطة.. حسام حداد يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

10:19 م الخميس 04 يونيو 2020
الأعراض بسيطة.. حسام حداد يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

الإعلامي حسام حداد

كتب - محمود مصطفى:

أعلن حسام حداد، مقدم برنامج " الحياة اليوم على قناة الحياة، إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وقال حداد على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس،: يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية".

وتابع: "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ بطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي، أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

حسام حداد فيروس كورونا برنامج الحياة اليوم كوفيد 19

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