الأعراض بسيطة.. حسام حداد يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

كتب - محمود مصطفى:

أعلن حسام حداد، مقدم برنامج " الحياة اليوم على قناة الحياة، إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وقال حداد على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس،: يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية".

وتابع: "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ بطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي، أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".