الوطنية للصحافة تعلن تحمل تكاليف العزل والفحوصات للعاملين بالمؤسسات الصحفية
كتب - مصراوي
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، تحمل كافة تكاليف العزل ومصروفات المستشفيات وإجراء الكشوف والفحوصات والأشعة المقطعية والفحوصات الأخرى لجميع الحالات، من العاملين يالمؤسسات الصحفية القومية " صحفيين ، عمال، إداريين "، على أن تتم متابعة الحالات أولا بأول.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، الخميس، أنه تم تشكيل إدارة أزمة تعمل طوال 24 ساعة، وتتواصل مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء الأزمة بالمؤسسات، وتصدر تقارير يومية لمتابعة الحالات.
وقامت المؤسسات أمس واليوم بشراء المستلزمات الخاصة بالتعقيم والتطهير، من الدعم المقدم من الهيئة وقيمته 100 الف جنيه لكل مؤسسة، وتم تطهير مؤسسات الهلال والتحرير وروز اليوسف والمعارف والوكالة والأهرام واخبار اليوم والشركة القومية، ويتم التطهير للمرة الثانية خلال أيام.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
28615
عدد المصابين
-
7350
عدد المتعافين
-
1088
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6390085
عدد المصابين
-
2771048
عدد المتعافين
-
383226
عدد الوفيات
إعلان