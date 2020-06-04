أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الوطنية للصحافة: ٨ حالات إصابة واشتباه بفيروس كورونا بالمؤسسات

09:28 م الخميس 04 يونيو 2020
الوطنية للصحافة: ٨ حالات إصابة واشتباه بفيروس كورونا بالمؤسسات

فيروس كورونا

كتب- مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى ضوء الجهود المبذولة التى تقوم بها الهيئة بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة عن يوم الخميس الموافق ٤يونيو ٢٠٢٠ فجاءت كالتالى:

- اشتباه وإصابة ٨ زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الاوسط والاهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف واخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا الى المستشفيات واجراء الفحص الطبى عليهم

- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبي.

- عزل حالتين اخرتين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتاكد من ثبوت الاصابة او عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم.

فيروس كورونا لهيئة الوطنية للصحافة لمؤسسات الصحفية القومية زارة الصحة لعزل المنزلى

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتفقد المرحلة النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير بعد تطويره

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة