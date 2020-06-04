الافتتاح قريبا.. 23 إجراء لضوابط التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات السياحية

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت غرفة المنشآت السياحية، عن قرب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجاري، بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين والرواد.

وأوضحت الغرفة في منشور رسمي، أنه سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، وتكليف لجان بالتفتيش الدوري للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية.

ودعت المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل إلى ما يلي:

- التقدم بطلب للغرفة متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

- وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان.

- وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة.

- منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا.

- الالتزام بقياس درجة حرارة رواد المنشآة عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.

- توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشآة.

- الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه.

- توفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية.

- منع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.

- الالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا.

- ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وأخر على المائدة وللعائلات حد أقصى ٤ مقاعد على الطاولة.

- استخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام "اختياري للعميل".

- الالتزام بوضع معقمات ومناديل على المائدة.

- الاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات طوال اليوم وطوال الأسبوع.

-استمرار حظر تقديم الشيشة والحفلات والسهرات وتشغيل 50%؜ فقط من العمالة.

- التأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية للعاملين من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير.

- عدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.

- توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد.

- تقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد.

- إغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات التوعية في المنشآة.

- توقيع مدير المنشآة إقرارا بالالتزام بكل تلك الضوابط.

- الإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشآة.