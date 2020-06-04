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استهزأ بخطبة الجمعة.. الأوقاف تلغي تصريح خطيب مكافأة بالبحر الأحمر

08:58 م الخميس 04 يونيو 2020
استهزأ بخطبة الجمعة.. الأوقاف تلغي تصريح خطيب مكافأة بالبحر الأحمر

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

ألغى الدكتور كمال ابوسيف مدير أوقاف البحر الأحمر، تصريح خطابة الخاص بحسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، نظراً لما بدر عنه من أمور تتنافى والأعراف الاجتماعية والعمل الدعوي والاستهزاء بشعيرة خطبة الجمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إلغاء تصريح الخطابة، جاء بناء على موافقة الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكين المذكور، من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أي عمل دعوي.

كمال ابوسيف أوقاف البحر الأحمر وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

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