حريق بمستشفى دار الشفاء دون ضحايا
08:20 م الخميس 04 يونيو 2020
كتب - أحمد جمعة:
أعلن مستشفى دار الشفاء بالعباسية، إن حريقا نشب بجانب سور المستشفى من الداخل مساء اليوم الخميس، وتم السيطره عليه.
وقال المستشفى في بيان اليوم: لا يوجد أي خسائر في الأرواح ولم يتم إخلاء المستشفى نظرا لصغر دائره الحريق والخدمه العلاجيه داخل المستشفي تعمل علي أكمل وجه.
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