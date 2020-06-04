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حريق بمستشفى دار الشفاء دون ضحايا

08:20 م الخميس 04 يونيو 2020
حريق بمستشفى دار الشفاء دون ضحايا

مستشفى دار الشفاء

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مستشفى دار الشفاء بالعباسية، إن حريقا نشب بجانب سور المستشفى من الداخل مساء اليوم الخميس، وتم السيطره عليه.

وقال المستشفى في بيان اليوم: لا يوجد أي خسائر في الأرواح ولم يتم إخلاء المستشفى نظرا لصغر دائره الحريق والخدمه العلاجيه داخل المستشفي تعمل علي أكمل وجه.

مستشفى دار الشفاء حريق العباسية

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