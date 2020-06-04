حريق بمستشفى دار الشفاء دون ضحايا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مستشفى دار الشفاء بالعباسية، إن حريقا نشب بجانب سور المستشفى من الداخل مساء اليوم الخميس، وتم السيطره عليه.

وقال المستشفى في بيان اليوم: لا يوجد أي خسائر في الأرواح ولم يتم إخلاء المستشفى نظرا لصغر دائره الحريق والخدمه العلاجيه داخل المستشفي تعمل علي أكمل وجه.