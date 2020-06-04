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الصحة: الإعلان عن نتائج عقار "أفيجان" لعلاج كورونا خلال أيام

07:40 م الخميس 04 يونيو 2020
الصحة: الإعلان عن نتائج عقار "أفيجان" لعلاج كورونا خلال أيام

عقار أفيجان

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لبروتوكولات علاج فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن الإعلان عن نتائج الدراسات التي أجريت على عقار أفيجان خلال أيام.

وقالت "العسال" في مؤتمر عبر الإنترنت، إن عقار أفجيان خضع للتجارب السريرية في أكثر من مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت العسال، أن "المناعة" هي خط الدفاع الأول للبشر ضد كورونا، وأن تعزيزها يتم عبر عدة سبل منها الطبيعية، مثل التعرض للشمس، والنشاط الرياضي، والنوم المنتظم، وتناول الخضراوات والفواكه، وأيضاً الفيتامينات مثل "سي"، و"ب"، و"د"، والزنك.

ولفتت إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محلياً.

عقار أفيجان علاج فيروس كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا

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